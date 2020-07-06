Во Львове провели перформанс против эмиссии гривни: разбили "зеленый принтер" и раздали миллионные банкноты

6 июля, 2020, 15:11

В центре Львова, перед памятником Тарасу Шевченко, активисты провели художественную акцию "Останови дефолт - выключи зеленый принтер!", которой намеревались привлечь внимание общественности к проблеме неоправданной эмиссии национальной валюты

Об этом с места события сообщил корреспондент Еспресо.TV.

"НБУ до недавнего времени оставался едва ли не единственным государственным институтом, куда власти не удавалось запустить свои зеленые щупальца. Теперь ЗЕ!власть влезла и туда. Чтобы хоть как-то замедлить падение рейтинга, Зеленский пообещал, что с нового года поднимет минимальную зарплату до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6, 5 тыс. грн. За счет чего можно поднимать зарплаты, если экономика в стране приходит в упадок и никаких оснований и предпосылок, что вдруг начнет расти, нет?.. Какое это благо, знаем по примеру Венесуэлы... В конце концов, еще помним начало 90-х... Поэтому мы своим перформансом хотим показать, что мы думаем о методах этих горе-экономистов", - говорится в сообщении активистов.

Один из участников мероприятия надел маску Зеленского, брал банкноты номиналом 1 млн грн из принтера, окрашенного в зеленый цвет, и раздавал всем присутствующим. Причем он произносил лозунги действующего президента о том, как вырастет зарплата и пенсия. Но это продолжалось недолго, потому что он был арестован военным в униформе украинского добровольца.

Двое активистов подошли к зеленому принтеру и разбили его.

Как рассказал в комментарии Еспресо один из организаторов действа Борис Пошивак, акция состоялась с целью выражения несогласия с эмиссией и обесцениванием национальной валюты.

"Мы хотим, чтобы Украина вела нормальную финансовую политику, чтобы продолжала сотрудничество с МВФ и другими международными организациями, как это делают все цивилизованные страны. И им не стыдно, ведь это лучший способ поддерживать свою экономику. У нас же идут наиболее диким, глупым и тупым нецивилизованным путем - печатанием денег, не подкрепленных экономикой", - заявил Борис Пошивак.

Организаторами акции стали Комитет Майдана Львовщины, ОО Студенческое Братство Львовщины и ОО Дело громад.