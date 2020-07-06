Во Франции ослабили карантин: позволили массовые мероприятия до 5 тыс. человек
Об этом сообщает Укринформ .
Теперь снова можно собираться без предварительного разрешения, но в пределах 5 тысяч человек. Такое решение в понедельник, 6 июля, принял Государственный совет, приостановив действие своего указа от 14 июня.
Основанием для отмены решения о запрете массовых мероприятий стали многочисленные обращения неправительственных организаций, профсоюзов и правозащитников. Они упрекали власти в ограничении прав, гарантированных европейским и международным законодательством.
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