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Espreso.tvМирВо Франции ослабили карантин: позволили массовые мероприятия до 5 тыс. человек

Во Франции ослабили карантин: позволили массовые мероприятия до 5 тыс. человек

Государственный совет Франции восстановил право граждан на массовые мероприятия без разрешения, но не более 5 тысяч человек одновременно

Об этом сообщает Укринформ .

Теперь снова можно собираться без предварительного разрешения, но в пределах 5 тысяч человек. Такое решение в понедельник, 6 июля, принял Государственный совет, приостановив действие своего указа от 14 июня.

Основанием для отмены решения о запрете массовых мероприятий стали многочисленные обращения неправительственных организаций, профсоюзов и правозащитников. Они упрекали власти в ограничении прав, гарантированных европейским и международным законодательством.

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