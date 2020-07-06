Весовой контроль на дорогах: водитель грузовика отказался взвесить авто и высыпал щебень на трассе

6 июля, 2020, 17:03

Водитель грузовика MAN, перевозивший щебень, отказался пройти взвешивание на пункте габаритно-весового контроля и начал разгружаться посреди дороги

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Tеlеgram.

"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, перевозивший щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать какой-либо ответственности за возможные нарушения" , - сообщил Криклий.

По его словам, согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

"За отказ остановиться для прохождения ГВК по законодательству предусмотрена административная ответственность для водителей", - отметил Криклий.

Кроме того, в законопроекте 3743, который зарегистрирован в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматривается штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, народные депутаты приняли в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.

В Украине уже в семи областях в круглосуточном режиме работают пункты габаритно-весового контроля автотранспорта на дорогах.

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