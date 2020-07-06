Великобритания вводит новые санкции против РФ в рамках "Акта Магнитского"

6 июля, 2020, 10:57

Правительство Великобритании вводит персональные санкции против граждан Российской Федерации и Саудовской Аравии за нарушение прав человека в рамках "Акта Магнитского"

Об этом сообщает Financial Times .

Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, имеют оголососиты 6 июля.

Некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Великобритании, будут заморожены их счета в британских банках. Санкции заапровадять по причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционного списка внесут граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

"С помощью этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, въезжать в Британию, направлять средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Британский министр также отметил, что в этом году санкции могут расширить на подозреваемых в коррупции, притеснениях журналистов и образах на религиозной почве.

"Акт Магнитского" принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе аудитора Сергея Магнитского, заявил о схемах хищения и отмывания средств, организованные российскими чиновниками и силовиками. Лицам из "списка Магнитского" запретили въезд в США и подвергли финансовым санкциям.

В дальнейшем в "список Магнитского" начали включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные или сходные правовые акты, принятые в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

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