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Espreso.tvОбществоВблизи Львова произошло ДТП: погиб один человек, трое пострадали

Вблизи Львова произошло ДТП: погиб один человек, трое пострадали

Один человек погиб и трое травмированы в результате ДТП на окружной дороге Львова

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Около 3:50 на автодороге "Западный обход города Львова" 26-летний водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а затем столкнулся с деревом и забором.

В результате аварии, водитель Audi и еще двое его пассажирок 17 и 25 лет с травмами были доставлены в больницу. Однако еще один пассажир автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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