В Житомирской области 13-летний мальчик застрелился из винтовки

6 июля, 2020, 11:39

В Житомирской области 13-летний парень застрелился из охотничьей винтовки, полиция выясняет обстоятельства

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Сообщение об обнаружении тела поступило около 9 утра. На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами , а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Мастеров, неподалеку райцентра Новоград-Волынского ", - говорится в сообщении.

Парня нашли с огнестрельным ранением головы. Как установили правоохранители, он, без ведома отца, взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

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