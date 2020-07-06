В Житомире нашли повешенным солдата-срочника

6 июля, 2020, 13:47

В Житомире нашли повешенным военнослужащего стоковой службы 95-й бригады

Об этом сообщает 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада в Facebook .

"Вечером 5 июля во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

Тело военнослужащего без признаков жизни обнаружили повешенным на отчужденной территории.

По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельной любви.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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