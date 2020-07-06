В Украине зафиксировали 112 случаев нарушений свободы слова за первое полугодие 2020 года, - ИМИ

6 июля, 2020, 14:02

В Украине за шесть месяцев 2020 зафиксировали 112 случаев нарушений свободы слова, большинство нарушений касалось физической агрессии - 86 случаев

Об этом говорится в ежемесячном мониторинговом исследования Института массовой информации.

В первом полугодии этого года наибольшее количество нарушений свободы слова было зафиксировано в следующих категориях:

- препятствование законной журналистской деятельности - 61 (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 56 препятствований)

- избиение - 13 (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано девять)

- юридический давление - 11 (в прошлом году за такой же период зафиксировано восемь случаев юртиску)

- угрозы - девять (менее, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 15 случаев угроз).

Кроме того, с начала года ИМИ зафиксировал семь случаев ограничения доступа к публичной информации (за аналогичный период прошлого года - такое же количество), четыре случая кибератак (в прошлом году - шесть).

Также эксперты ИМИ зафиксировали по три случая повреждения имущества журналистов и косвенного давления и один случай цензуры.

Как сообщает ИМИ, право журналистов на профессию преимущественно нарушали частные лица, местные власти, правоохранительные органы, судебная власть, Офис президента и другие.

"Новизной нынешнего мониторинга ИМИ стали нарушения свободы слова, связанные с карантином, который был введен из-за пандемии коронавируса. Так, Институт массовой информации с начала действия ограничений зафиксировал 31 нарушения свободы слова, связано с карантином. Преимущественно эти случаи касались допуска журналистов на сессии местных властей, а также нападений на журналистов на рынках, в парикмахерских, магазинах во время проверки соблюдения условий карантина ", - говорится в сообщении.

В общем нарушения свободы слова зафиксировали в 19 регионах Украины - лидирует Киев с областью (33 случая) второе место по количеству нарушений в этом году заняли Днепропетровская, Одесская и Херсонская область с 10 случаями в каждой, и третье место - Полтавщина с девятью вариантами.

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