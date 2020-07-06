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Espreso.tvОбществоВ Украине за полгода 40 раз применяли силу к журналистам, - НСЖУ

В Украине за полгода 40 раз применяли силу к журналистам, - НСЖУ

В течение первого полугодия 2020 года работники СМИ в Украине 40 раз подвергались физической агрессии

Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов.

"За 6 месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.

При этом в июне НСЖУ зафиксировал 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками о несоблюдении карантина.

В НСЖУ сообщили, что половина пострадавших в июне - женщины, а больше всего инцидентов произошло в Киеве.

"Наиболее "рискованными" темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненка в Киеве", - говорится в сообщении.

В НСЖУ осудили нападения и выразили надежду на надлежащее расследование.

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