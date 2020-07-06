В США столкнулись и утонули в озере два самолета, восемь погибших
Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию в округе Кутенай.
"Восемь человек считаются погибшими после столкновения двух самолетов над озером Кер д'Ален в Айдахо", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в воскресенье после обеда, по прибытии на место инцидента, были обнаружены два тела еще до того, как сами самолеты утонули в воде.
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Полицейские считают, что еще шесть человек также погибли, однако, их тела до сих пор не найдены.
Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии и пытаются выяснить, сколько всего было пассажиров на борту каждого самолета.
По словам представителя местной полиции, подъем на поверхность самих самолетов состоится сегодня или завтра.
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