В США столкнулись и утонули в озере два самолета, восемь погибших

6 июля, 2020, 17:30

В результате столкновения двух небольших самолетов над озером в американском штате Айдахо погибли восемь человек

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию в округе Кутенай.

"Восемь человек считаются погибшими после столкновения двух самолетов над озером Кер д'Ален в Айдахо", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в воскресенье после обеда, по прибытии на место инцидента, были обнаружены два тела еще до того, как сами самолеты утонули в воде.

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Полицейские считают, что еще шесть человек также погибли, однако, их тела до сих пор не найдены.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии и пытаются выяснить, сколько всего было пассажиров на борту каждого самолета.

По словам представителя местной полиции, подъем на поверхность самих самолетов состоится сегодня или завтра.