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Espreso.tvОбществоВ Швейцарии тигрица убила сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей

В Швейцарии тигрица убила сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей

Амурская тигрица напала и убила сотрудницу зоопарка на глазах посетителей и работников заведения

Об этом сообщает ВВС Украина .

55-летняя женщина погибла на месте.

"К сожалению, вся помощь поступила слишком поздно", - сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха.

Начато расследование относительно того, почему работница была в клетке одновременно с тигрицей.

Директор зоопарка Северин Дрессен выразил соболезнования семье погибшей.

Это не первое зарегистрированное нападение в зоопарке Цюриха.

В декабре 2019 крокодил укусил руку работника во время обычной уборки в вольере. Когда рептилия не захотела отпускать руку, ее решили пристрелить.

 

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