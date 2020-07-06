В Швейцарии тигрица убила сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей
6 июля, 2020, 09:24
Амурская тигрица напала и убила сотрудницу зоопарка на глазах посетителей и работников заведения
Об этом сообщает ВВС Украина .
55-летняя женщина погибла на месте.
"К сожалению, вся помощь поступила слишком поздно", - сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха.
Начато расследование относительно того, почему работница была в клетке одновременно с тигрицей.
Директор зоопарка Северин Дрессен выразил соболезнования семье погибшей.
Это не первое зарегистрированное нападение в зоопарке Цюриха.
В декабре 2019 крокодил укусил руку работника во время обычной уборки в вольере. Когда рептилия не захотела отпускать руку, ее решили пристрелить.
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция