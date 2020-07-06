В рейтинге во Львовский областной совет лидирует партия "Европейская солидарность", - опрос

6 июля, 2020, 13:40

На первом месте в рейтинге электоральных симпатий на Львовщине - партия Петра Порошенко "Европейская солидарность": на выборах во Львовский областной совет ее готовы поддержать 26,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах

Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного социологической группой "Рейтинг" в июне.

Также львовяне готовы голосовать за правящую партию "Слуга народа" - если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за него проголосовали бы 13,1%.

"Также 9,2% поддержали бы партию" Голос ", 8,9% - партию" Батькивщина ". В то же время 8,2% проголосовали бы на местных выборах за партию" Самопомощь ", 7,8% - за партию" Свобода ", 7,6% - за партию "Гражданская позиция". по Радикальная партия Ляшко проголосовали бы 3,5%, партию "Сила и честь" - 3,2%. Рейтинг других политических сил - менее 3%. Около 17% не определились с выбором ", - говорится в исследовании.

Наименьшей поддержкой среди партий на Львовщине пользуется "Оппозиционный блок" - ее рейтинг составляет 0,3%.

Исследование было проведено 6-22 июня 2020 Аудитория: жители населения Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.