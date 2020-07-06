В Париже открыли музей Лувр после карантина
6 июля, 2020, 15:57
Музей Лувр в Париже возобновил работу 6 июля после четырех месяцев закрытия из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает AP .
Посетители должны носить маски. Количество людей в музее будет ограничено с помощью предварительного бронирования билетов.
Директор музея Жан-Люк Мартинес рассказал, что до пандемии основное количество посетителей - это американцы. Однако жителям США пока запрещено посещать Европейский Союз, поэтому Мартинес надеется, что пока именно французы будут посещать Лувр.
Около 70% музея занимают залы с 30 тысячами экспонатов, среди которых известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
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