В Париже открыли музей Лувр после карантина

6 июля, 2020, 15:57

Музей Лувр в Париже возобновил работу 6 июля после четырех месяцев закрытия из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает AP .

Посетители должны носить маски. Количество людей в музее будет ограничено с помощью предварительного бронирования билетов.

Директор музея Жан-Люк Мартинес рассказал, что до пандемии основное количество посетителей - это американцы. Однако жителям США пока запрещено посещать Европейский Союз, поэтому Мартинес надеется, что пока именно французы будут посещать Лувр.

Около 70% музея занимают залы с 30 тысячами экспонатов, среди которых известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"