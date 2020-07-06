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Espreso.tvОбществоВ ОБСЕ призвали "быстро и тщательно" расследовать убийство в Вене свидетеля покушения на Окуеву

В ОБСЕ призвали "быстро и тщательно" расследовать убийство в Вене свидетеля покушения на Окуеву

7 июля представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации призвал к скорейшему и тщательному расследованию убийства Мамихана Умарова - свидетеля по делу убийства Амины Окуевои и теракта вблизи телеканала Еспресо

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в Twitter.

Дезир отметил, что убитый вблизи Вены чеченец Умаров был известен организации своим блогом "Anzor Tscharto Beck Martin".

"Я призываю к быстрому и тщательного расследованию этого ужасного уголовного преступления", - написал представитель ОБСЕ.

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Напомним, Умарова убили выстрелом в голову вблизи торгового центра в городе Герасдорф. Он проходил свидетелем по делу об убийстве Окуевойи. Его показания помогли объявить подозрение вероятном организатору убийства Амины Окуевой.

 

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