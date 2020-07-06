В ОБСЕ призвали "быстро и тщательно" расследовать убийство в Вене свидетеля покушения на Окуеву
Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в Twitter.
Дезир отметил, что убитый вблизи Вены чеченец Умаров был известен организации своим блогом "Anzor Tscharto Beck Martin".
"Я призываю к быстрому и тщательного расследованию этого ужасного уголовного преступления", - написал представитель ОБСЕ.
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Напомним, Умарова убили выстрелом в голову вблизи торгового центра в городе Герасдорф. Он проходил свидетелем по делу об убийстве Окуевойи. Его показания помогли объявить подозрение вероятном организатору убийства Амины Окуевой.
Shocked by the murder of blogger Mamikhan Umarov on 4 July near Vienna, #Austria . Umarov was known for his blog channel @Anzor Tscharto Beck Martin. I call for swift and through investigation of this horrendous criminal act.- OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) July 6, 2020
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