В Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета комплекс

6 июля, 2020, 10:51

В Мукачево Закарпатской области неизвестные из РПГ обстреляли здание развлекательного комплекса

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

"Около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Мукачево из РПГ расстреляли здание развлекательного комплекса. Известно, что взрывом повреждено здание и беседку на территории комплекса. Пострадавших среди сотрудников нет", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, полиция ночью осмотрела место происшествия. Сейчас оперативники ищут исполнителей выстрела.

По факту стрельбы полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).