В Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета комплекс
6 июля, 2020, 10:51
В Мукачево Закарпатской области неизвестные из РПГ обстреляли здание развлекательного комплекса
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.
"Около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Мукачево из РПГ расстреляли здание развлекательного комплекса. Известно, что взрывом повреждено здание и беседку на территории комплекса. Пострадавших среди сотрудников нет", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, полиция ночью осмотрела место происшествия. Сейчас оперативники ищут исполнителей выстрела.
По факту стрельбы полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари