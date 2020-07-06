В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет, - метеорологи

Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений ... ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение, +20,5°С в 1988 году, превышено на 0,1°С", - говорится в сообщении .

С началу 2020 году в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.