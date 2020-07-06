В Киеве на Подоле произошла драка со стрельбой: двух правонарушителей задержали
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Сегодня около пяти часов в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Константиновской. На место немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что возле кинотеатра "Октябрь" в компании молодых людей подошли двое местных жителей навеселе, которые сделали им замечание вроде из-за громкой поведение. Однако когда молодые на него не отреагировали, началась толкотня, во время которой один из мужчин достал оружие и произвел несколько выстрелов.
После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое в дальнейшем направлены для проведения соответствующих экспертиз.
Двух правонарушителей - 37-летнего и 38-летнего киевлян задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. В результате инцидента никто не пострадал, заверили в полиции.
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