В Еврокомиссии выступили против новых американских санкций в отношении "Северного потока-2"
Об этом официальный представитель Еврокомиссии сказал агентству Интерфакс, комментируя предложения американских конгрессменов расширить санкции в отношении "Северного потока-2".
"Нам известно о законопроекте, представленном Конгрессу на прошлой неделе, который называют Protecting Europe's Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточняющий закон о защите энергетической безопасности Европы 2020 года"), и мы следим за процессом. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - сказал представитель ЕК, отметив, что позиция ЕС по этому вопросу не менялась.
Целью Европейской комиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток-2" функционировал "прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного права и энергетического права ЕС", добавил собеседник агентства.
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"Комиссия напоминает, что с момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной", - заявил он.
Напомним, в начале июля Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.
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