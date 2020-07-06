В Донецкой области 5 городов полностью или частично остались без воды, - ОГА
Об этом вечером 5 июля сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Дружковка, Константиновка и частично Торецкое останутся без воды. Кроме того, будет сокращена подача на Славянск и Краматорск. Это следствие порыва, который произошел час назад на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода", - написал Кириленко.
С утра 6 июля Кириленко написал о выполнении ремонтных работ и назвал сроки восстановления водоснабжения.
"В 5:00 завершены сварочные работы поврежденного участка водопровода и началось ее заполнения.
Этот процесс продлится около 6 часов. Плюс еще нужно время на заполнение водопроводов от насосной станции 3 подъема до станции 4 подъема, подбор уровня на 4 подъеме и заполнения сетей после него. То есть в самой отдаленной точке - Константиновке - вода в месте подключения появится сегодня вечером, а в домах и квартирах - ночью.
Жители Славянска, Краматорска, Торецкая и Дружковки в полном объеме получат воду раньше ", - написал Кириленко.
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