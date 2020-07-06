В Днипре провели успешные испытания двигателя второй ступени ракеты. ВИДЕО

6 июля, 2020, 20:38

6 июля Госкосмос обнародовал видео второго этапа заключительных доводочных испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, который является составной второй ступени ракет Циклон-4

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Смотрите видео заключительных испытаний жидкостного ракетного двигателя РД861К, которые провели КБ "Южное" и завод "Южмаш"!" - говорится в комментарии к видео испытаний двигателя.

Отмечается, что РД861К - двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла.

Двигатель способен обеспечивать многоразовый запуск и управление вектором тяги по каналам "тангаж" и "рысканье" в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.

Успешно проведенные 26 июня испытания "завершили наземную отработку двигателя РД861К, окончательно подтвердив работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации и его готовность к летным испытаниям в составе ступени РН".

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