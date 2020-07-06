В Черниговском СИЗО двое несовершеннолетних напали на надзирателя, избили и пытались сбежать

6 июля, 2020, 20:02

По факту инцидента открыто 2 уголовных производства в отношении беглецов

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Двое несовершеннолетних арестантов пытались сбежать во время конвоирования территории СИЗО. Они напали на надзирателя, избили его и отобрали ключ.

При попытке побега их остановили.

Отмечается, что несовершеннолетние находятся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В ОГПУ заявили, что попытка побега стала возможна из-за отсутствия надлежащего контроля за режимом и условиями содержания. В Офисе генпрокурора отметили, что служащие СИЗО знали, что один из несовершеннолетних склонен к побегам, но игнорировали эту информацию.

"Вне поля зрения оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками. Никаких мер по предупреждению указанного события принято не было", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры обратились в Департамент по вопросам исполнения наказаний Минюста и инициировали служебное расследование. Также они призвали устранить нарушения режима и условий содержания под стражей несовершеннолетних.

По факту попытки побега возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса.

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