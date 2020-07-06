В центре Борислава "завелись" рыси и оцелоты

6 июля, 2020, 14:59

В центре города Борислав во дворе частного дома держат экзотических больших кошек - рысей, оцелотов, сервалов

Открытые вольеры установлены в центре города по адресу Мицкевича, 2 и за ними можно наблюдать с моста над рекой, а также из ресторана напротив. Об этом сообщает журналистка Еспресо.TV .

Владелицей животных местная предпринимательница Лия Левицкая. В комментарии Еспресо.TV она рассказала, что необычным хобби занимается почти три года, именно тогда они переехали в дом в центре Борислава.

Сейчас у женщины есть рыси, Бобкет, оцелоты, гибриды сервала и бенгальские кошки.

"Это порода саванна - гибрид дикого сервала и домашней кошки. Они очень похожи на сервалов, но характер у них ручной, кошачий, они не имеют столько агрессии. Также у меня есть бенгальские кошки - окрас у них дикий, но это полностью ручная кошка, которая может жить в квартире. Саванну не желательно держать в квартире, так как это больше кот ", - рассказала она.

Женщина отмечает, что все кошки являются ручными и выведены в неволе, а также имеют необходимые документы. Особенно это касается рыси, которая является краснокнижным видом в Украине.

"Все животные, которые у меня есть, они рождены в неволе, вскормленные из бутылочки, у них уже есть "домашние гены". Гибриды - само собой, это искусственно выведенная порода, их даже в природе нету. Все они приручены, я спокойно захожу в вольер. Также ко мне часто заходят посетители, мамы с детишками. Все животные являются ручными. Самец рыси, мы его покупали в Чехии, но привезли из немецкого зоопарка, а девочка - вообще из Словении ", - рассказывает Лия Левицкая.

Владелица кошек добавляет, что такое хобби не является дешевым, но назвать месячный бюджет ей трудно подсчитать. "Это большие средства, но это все относительно. Кто себе может позволить дорогие автомобили, металлы, технику, я вкладываю всю душу и, по возможности, все деньги у кошек", - объясняет она.

Уходом за животными занимается специально нанятый работник.

"Есть наемный работник, которій целый день занимается кошками - утром дать есть, дать воду. Затем через час снова пробежаться - убрать. Сейчас жара, коты едят сырое мясо, как поели, надо сразу убрать - 2:00 на солнце и будет ужас . Уборка должна быть моментальной.

Мы также сделали для животных маленькие бассейны, ведь они хотят не только пить, но и плавать. Поэтому ту воду надо поменять, а там уже и обед. Мы кошек кормим два раза в день, не так как зоопарки - утром бросили и на целый день ", - рассказала Лия.

Уляна Куйдич. Фото автора и со страницы Facebook Лии Левицкой