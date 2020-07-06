Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
6 июля, 2020, 10:18
Легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года.
Об этом сообщает Corriere della Sera .
Он умер ночью с 5-го на 6 июля в клинике Рима, причиной стали последствия падения.
Семья объявила, что похороны состоятся в частном кругу.
Эннио Морриконе - всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер.
Он писал музыку для кинематографа и телевидения. Автор музыки к фильмам таких режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма.
Лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "Мерзкая восьмерка" (2016).
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи