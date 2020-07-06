Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

6 июля, 2020, 10:18

Легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщает Corriere della Sera .

Он умер ночью с 5-го на 6 июля в клинике Рима, причиной стали последствия падения.

Семья объявила, что похороны состоятся в частном кругу.

Эннио Морриконе - всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер.

Он писал музыку для кинематографа и телевидения. Автор музыки к фильмам таких режиссеров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма.

Лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "Мерзкая восьмерка" (2016).