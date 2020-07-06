Украинские ученые реализуют новые стандарты академического образования: "Обучение через исследование, вместо утечки мозгов - циркуляция"

6 июля, 2020, 10:40

Завершилось очередное рабочее совещание украинских и немецких ученых в рамках международного проекта UKRATOP. UKRATOP - это совместный проект Киевского академического университета (КАУ) и одного из крупнейших исследовательских институтов Германии, IFW Dresden

Проект финансируется Федеральным министерством образования и научных исследований Германии (BMBF) и продолжается с 2018 Основной его целью является превращение "утечки мозгов" на "циркуляцию мозгов" из-за развития устойчивых украинского-германских научных связей. Центром проекта являются студенты и аспиранты КАУ, которые получают возможность стажировки в Германии для проведения научных исследований на современном экспериментальном оборудовании в пределах тем своих квалификационных работ, защищаемых в Украине. За это время стажировки прошли десять магистров и завершают трое аспирантов и пять докторантов. Опыт защит магистерских дипломов студентами UKRATOP, что происходит на совместном заседании украинских и немецких ученых, уже второй год подряд демонстрирует сверхвысокую эффективность таких стажировок. А нынешние ограничения обнаружили, что дистанционная форма совместных международных мероприятий имеет и свои преимущества, в рамках UKRATOP Days 2020 (30.06-02.07) были заслушаны отчеты студентов, проведена короткая научная конференция, и даже удалось организовать виртуальные туры, представили те исследовательские инфраструктуры IFW Dresden , которые являются обязательными для подготовки современных ученых. Было также проведено новый конкурс студентов КАУ и других университетов для прохождения научных стажировок на базе IFW Dresden и были отобраны 4 студента, которые в 2020/2021 будут проводить свои научные исследования в этом научном центре.

Напомним, что в 2018 году на базе ведущих институтов Национальной академии наук Украины (далее НАН Украины) создан Киевский академический университет . На примере КАУ НАН Украины пытается воплотить свое видение того, каким должен быть исследовательский университет в Украине, основной принципом которого должно быть обучение через исследование. Этот принцип реализуется, в частности, через привлечение студентов к научным исследованиям мирового уровня с максимальной интеграции в международный научно-исследовательское пространство, и UKRATOP - является примером удачной реализации такого международного сотрудничества.

"КАУ очень прогрессивной формой подготовки кадров для учреждений НАН Украины и привлечение талантливой молодежи к научным исследованиям. Как показал опыт, выпускные магистерские работы воспитанников этого университета есть высокого качества, а сами выпускники могут конкурировать на рынке научной работы с выпускниками известных украинских и европейских университетов ", - заявил вице-президент НАН Украины, директор Института теоретической физики им.М.Боголюбова НАН Украины, академик НАН Украины Анатолий Загородний