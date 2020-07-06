Tesla продает шорты по $69: компания таким образом иронизирует над своими критиками

6 июля, 2020, 17:31

Компания Tesla на официальном сайте начала продажу спортивных шортов красного цвета, которые стоят $69,420, по-английски слово "shorts" означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас доступны короткие шорты ограниченным тиражом", - написал основатель Tesla Маск в воскресенье.

Шорты Tesla изготовлены из атласа, на задней стороне - вышита надпись "S3XY" (отсылка к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y).

Маск в начале июля обещал выпустить шорты, когда капитализация компании превысит $200 млрд.

"Судя по всему, это ирония над инвесторами, которые скептически относились к перспективам Tesla.

На английском слово "shorts" означает владельцев коротких позиций на рынке, которые играют на понижение: они берут в долг у брокеров акции и продают их в надежде купить по более низкой цене и, таким образом, получить прибыль на падении стоимости компании.

Шорты стоят $69,42 (при этом, на сайте цена в долларах указана с точностью до трех знаков после запятой - $ 69,420).

Это может быть отсылкой к шутке Маска о том, что он родился через 69 дней после 20 апреля (4/20, это число также является символом употребление марихуаны).

В то же время, в 2018 году Маск написал твит о том, что планирует выкупить акции Tesla по цене $420 за штуку, что привело к их резкому подорожанию (на тот момент они стоили около $350).

Позже основатель Tesla назвал свои твиты шуткой - он был вынужден заплатить штраф по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намеренном введение участников рынка в заблуждение и уйти с должности председателя совета директоров компании.

Сейчас акции Tesla стоят $1208. За год компания подорожала на рынке почти в шесть раз.

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