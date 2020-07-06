Стивен Пайфер напомнил Зеленскому, что преследование оппонентов напоминает о временах Януковича

6 июля, 2020, 20:44

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил Владимиру Зеленскому, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов. Таким образом он прокомментировал в Твиттере интервью пятого Президента Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Джони Фишера

"Повторение усилий Януковича со с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского", - написал Пайфер.

Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, тоже считает, что преследование Петра Порошенко дискредитирует Зеленского.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал/мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинений против бывшего премьера Тимошенко, которые были признаны политически мотивированным", - пишет в Твиттере Тимоти Эш .