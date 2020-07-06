Стало известно, когда в Украине откроется летнее трансферное окно

6 июля, 2020, 19:04

УАФ запланировала открытие летнего трансферного окна на 3 августа

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, это предварительное решение, а окончательные даты и сроки пока не определены. Решение будет принято в ближайшее время.

Новые сроки летнего трансферного окна в Украине определит комитет Украинской ассоциации футбола по вопросам статуса и трансферов футболистов. Решение будет принято на основании консультаций с руководством УПЛ и ПФЛ.

Трансферное окно в Украине обычно открывалось 1 июля, однако из-за пандемии коронавируса и изменения календаря текущего сезона - нынешнее трансферное окно было перенесено.