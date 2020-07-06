Спасатели советуют туристам 7 июля не ходить в карпатские походы
6 июля, 2020, 21:52
Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области советует любителям горного отдыха 7 июля воздержаться от туристических походов в Карпаты
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По прогнозам Гидрометеоцентра, в течение дня 7 июля по Ивано-Франковской области ожидается значительный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
"Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в период ухудшения погодных условий, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута", - говорится в сообщении.
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