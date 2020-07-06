Смелый назвал причину, по которой Украина не может печатать деньги, как США

6 июля, 2020, 19:07

Эмиссия больших объемов национальной валюты в Украине неизбежно приведет к ускорению инфляции и девальвации гривни

Об этом в интервью LB.ua заявил экс-глава Национального банка Яков Смолий.

Он уточнил, что ему не поступали прямые просьбы напечатать, например, 200 млрд грн.

"Но в целом во время очередного большого совещания кто-то бросал месседж, почему, например, Национальный банк не может помочь покрыть дефицит бюджета? Мол, все страны так делают - Соединенные Штаты, Китай, Германия. Мы пытались объяснять, что это страны, валюта которых является свободно конвертируемой, входит в корзину валют Международного валютного фонда. Они могут печатать, потому что их доллары скупят... "- сказал Смолий.

По его словам, в Украине это неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации.

"Мы выпустим эмиссионную гривню, и какие будут последствия? Гривни станет больше, а размер экономики останется тот же. Это значит, что вырастут цены. Условно, у нас есть 100 единиц товара и 1000 единиц денег в свободном обращении. То есть единица товара стоит 10. А завтра мы выпустим еще 1000 денег, а товара же больше не выработалось, поэтому этот товар будет стоить уже 20. Пусть не все идет на цену... Вторая часть идет на покупку валюты, что уже влияет на курс. И тогда в обоих случаях инфляция ползет вверх", - пояснил ексголова НБУ.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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