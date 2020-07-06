СБУ заблокировала мобильных псевдооператор "Л / ДНР"
6 июля, 2020, 11:28
Киберспециалисты Службы безопасности блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые способствовали работе псевдооператор мобильной связи "Феникс" и "ЛугаКий" так называемых "Л / ДНР"
Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Нелегальный бизнес устроили жители Житомира и Киева.
Они, используя специальное программное обеспечение обеспечивали замену номеров абонентов.
Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор "Феникс" и "ЛугаКий" с территории "Л / ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.
Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
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