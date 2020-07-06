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Espreso.tvОбществоСБУ заблокировала мобильных псевдооператор "Л / ДНР"

СБУ заблокировала мобильных псевдооператор "Л / ДНР"

Киберспециалисты Службы безопасности блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые способствовали работе псевдооператор мобильной связи "Феникс" и "ЛугаКий" так называемых "Л / ДНР"

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Нелегальный бизнес устроили жители Житомира и Киева.

Они, используя специальное программное обеспечение обеспечивали замену номеров абонентов.

Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор "Феникс" и "ЛугаКий" с территории "Л / ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

 

 

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