Ryanair до конца июля обработает 90% заявок на возврат билетов из-за коронавируса

6 июля, 2020, 13:07

Авиакомпания Ryanair до конца июля планирует обработать все заявки за май и большинство обращений за июнь

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.

Согласно сообщению, авиакомпания собирается обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным рейсами в марте, апреле, мае и июне в результате правительственного запрета на авиаперелеты из COVID-19.

До 15 июля Ryanair рассчитывает закрить все заявки за апрель, а к концу месяца - обработать заявки за май и большинство обращений за июнь.

Также, по данным Ryanair, до конца июня сотрудники компании обработали все обращения за март и 50% обращений за апрель.

В авиакомпании уточнили, что под обработкой заявки имеется в виду возвращение средств, выпуск ваучеров на приобретение новых билетов или переноса вылета на другую дату.

Кроме того, у перевозчика сообщили о трудностях в обработке возвратов билетов, оформленных через агентства - часто они используют ложные электронные адреса и виртуальные карты. В результате компания не может связаться напрямую с клиентами.

Учитывая это, в компании призвали пассажиров, которые еще не получили возврат, связаться с их агентством, чтобы убедиться, что оно действует в соответствии с предоставленными инструкциями и сотрудничает с авиакомпанией.

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