Россияне обстреляли из запрещенных минометов позиции в Верхнеторецком, пострадал боец ООС
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецком, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометив.Внаслидок разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении ..
Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.
Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.
Потери боевиков уточняются.
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