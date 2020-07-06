Россияне обстреляли из запрещенных минометов позиции в Верхнеторецком, пострадал боец ООС

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецком, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометив.Внаслидок разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении ..

Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.

Потери боевиков уточняются.

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