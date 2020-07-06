Ремонт, новый сайт и командировки: Денисова просит 14,5 млн грн с COVID-фонда, - StateWatch

6 июля, 2020, 13:56

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабмин с просьбой выделить 14,5 млн грн с COVID-фонда, из которых 10 млн грн планируется потратить на ремонт помещения, 3,5 млн грн - на создание сайта, 1 млн грн - на командировки

Об этом говорится в письме Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Кабмин, обнародованном StateWatch .

"Омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Кабинет Министров с просьбой о выделении 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из которых планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма ", - говорится в сообщении.

Так, просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания Секретариата Уполномоченного по правам человека обосновывается сокращением предусмотренных на 2020 год расходов на осуществление капитального ремонта. По словам Денисовой, безвозвратное изъятие и переноса сроков проведения ремонте приведет к потере результатов проведенных капитальных работ фасада в 2019 году на сумму 22 млн грн. Среди других последствий, которые назвала Денисова - нагрузка на государственный бюджет в 2021 году в связи с необходимостью компенсировать переданы в течение этого года средства в Covid-фонд в течение этого года, а также увеличение договорной цены в будущем.

Просьба выделить 3,5 млн грн на создание официального сайта Уполномоченного по правам человека Денисова аргументирует тем, что действующий сайт был разработан на платформе, сегодня "морально устаревшей". По словам омбудсмена, платформа не подлежит обновлению, а потому имеет технические ограничения.

"Уполномоченный апеллирует к тому, что сайт имеет слабую систему защиты, из-за чего постоянно подвергается кибератакам и блокируется", - отметили в StateWatch.

Согласно письму, Денисова в частности предлагает выделить 525 тыс. грн для создания технического задания, 700 тыс. грн - на разработку прототипа веб-портала, а также более 2,2 млн грн - на разработку, тестирование и ввод сайта в эксплуатацию.

Кроме того, омбудсмен просит осуществить расходы в размере 1 млн грн на реализацию функции национального превентивного механизма, учитывая, что Секретариат Уполномоченного по правам человека является единственным в Украине органом, реализующим указанную функцию, благодаря которой Украина выполняет международные обязательства. Реализация функции НПМ предусматривает систематическое посещение мест несвободы, в частности в период карантина, однако в ближайшее время может быть приостановлена из-за отсутствия средств в связи с сокращением расходов на командировки.

Аргументируя указанные просьбы, омбудсмен апеллирует к тому, что возможность предусмотреть расходы в размере 14,5 млн грн за счет других источников, в частности по другим бюджетным программам Секретариата, отсутствует, поскольку они обеспечивают финансирование других необходимых текущих расходов Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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