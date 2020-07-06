Ракицкий и Тимощук досрочно стали чемпионами России по футболу

6 июля, 2020, 11:16

Питерский "Зенит" победил "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России по футболу, что обеспечило команде чемпионство

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В команде Сергея Семака присутствуют сразу два украинца: ассистент главного тренера Анатолий Тимощук и центральный защитник Ярослав Ракицкий.

Вторым в турнирной таблице чемпионата России идет московский "Локомотив", который отстает от "Зенита" на 13 очков.

20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.