 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРакицкий и Тимощук досрочно стали чемпионами России по футболу

Ракицкий и Тимощук досрочно стали чемпионами России по футболу


фото: fc-zenit.ru
Питерский "Зенит" победил "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России по футболу, что обеспечило команде чемпионство

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В команде Сергея Семака присутствуют сразу два украинца: ассистент главного тренера Анатолий Тимощук и центральный защитник Ярослав Ракицкий.

Вторым в турнирной таблице чемпионата России идет московский "Локомотив", который отстает от "Зенита" на 13 очков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать