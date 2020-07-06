Ракицкий и Тимощук досрочно стали чемпионами России по футболу
6 июля, 2020, 11:16
Питерский "Зенит" победил "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России по футболу, что обеспечило команде чемпионство
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В команде Сергея Семака присутствуют сразу два украинца: ассистент главного тренера Анатолий Тимощук и центральный защитник Ярослав Ракицкий.
Вторым в турнирной таблице чемпионата России идет московский "Локомотив", который отстает от "Зенита" на 13 очков.
- 20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари