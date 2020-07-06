"Ждал удобного случая": в Британии озвучили новую версию происхождения коронавируса

6 июля, 2020, 11:15

По мнению британского ученого, коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, просто находился в спящем состоянии

Такое мнение высказал ученый с Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает Telegraph .

"Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания", - говорится в сообщении.

Эксперт из Оксфордского университета утверждает, что существует все больше свидетельств того, что вирус был где-то еще до того, как появился в Азии. Он считает, что коронавирус мог существовать по всему миру, а вспышка в Китае произошел при благоприятных на тот момент условий.

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Как отмечает издание, на прошлой неделе испанские вирусологи обнаружили следы заболевания в образцах сточных вод, собранных в марте 2019 года, за девять месяцев до того, как произошла вспышка COVID-19 в Китае.

Итальянские ученые также обнаружили доказательства наличия коронавируса в пробах сточных вод в Милане и Турине в середине декабря.