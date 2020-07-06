"Ждал удобного случая": в Британии озвучили новую версию происхождения коронавируса
Такое мнение высказал ученый с Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает Telegraph .
"Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания", - говорится в сообщении.
Эксперт из Оксфордского университета утверждает, что существует все больше свидетельств того, что вирус был где-то еще до того, как появился в Азии. Он считает, что коронавирус мог существовать по всему миру, а вспышка в Китае произошел при благоприятных на тот момент условий.
Читайте также: Китай 6 лет хранил образцы коронавируса, - The Sunday Times
Как отмечает издание, на прошлой неделе испанские вирусологи обнаружили следы заболевания в образцах сточных вод, собранных в марте 2019 года, за девять месяцев до того, как произошла вспышка COVID-19 в Китае.
Итальянские ученые также обнаружили доказательства наличия коронавируса в пробах сточных вод в Милане и Турине в середине декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи