"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии
6 июля, 2020, 16:16
Донецкий "Шахтер" определился с новым помощником главного тренера Луиша Каштру
Об этом сообщает сайт maisfutebol.iol.pt.
По информации источника, к лагерю "горняков" вскоре присоединится португальский специалист Педру Бриту, который и будет ассистентом Каштру. Тренер уже имеет опыт совместной работы с Луиш Каштру в португальской "Витории".
Педру Бриту заменит на этом посту своего соотечественника Фелипе Селликаю, который возглавит дубль "Спортинга".
- 24 июня главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел нового работника, который войдет в его тренерский штаб.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя