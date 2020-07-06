"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии

6 июля, 2020, 16:16

Донецкий "Шахтер" определился с новым помощником главного тренера Луиша Каштру

Об этом сообщает сайт maisfutebol.iol.pt.

По информации источника, к лагерю "горняков" вскоре присоединится португальский специалист Педру Бриту, который и будет ассистентом Каштру. Тренер уже имеет опыт совместной работы с Луиш Каштру в португальской "Витории".

Педру Бриту заменит на этом посту своего соотечественника Фелипе Селликаю, который возглавит дубль "Спортинга".

24 июня главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел нового работника, который войдет в его тренерский штаб.