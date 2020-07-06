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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии

"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" определился с новым помощником главного тренера Луиша Каштру

Об этом сообщает сайт maisfutebol.iol.pt.

По информации источника, к лагерю "горняков" вскоре присоединится португальский специалист Педру Бриту, который и будет ассистентом Каштру. Тренер уже имеет опыт совместной работы с Луиш Каштру в португальской "Витории".

Педру Бриту заменит на этом посту своего соотечественника Фелипе Селликаю, который возглавит дубль "Спортинга".

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