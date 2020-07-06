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Espreso.tvОбщество"Реализации не было": Кривонос заявил, что давал координаты выхода колонны российского террориста Гиркина

"Реализации не было": Кривонос заявил, что давал координаты выхода колонны российского террориста Гиркина


фото: www.radiosvoboda.org
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что силы АТО могли остановить колонны террористов, которые выходили из Славянска и Краматорска в Донецк 5 июля 2014 года

Об этом он рассказал в интервью проекту Донбас.Реалии .

"Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь с 4 на 5 (июля - ред.). Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было ", - сказал Кривонос.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировки, захватившие Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

  • Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году боевики Игоря Гиркина беспрепятственно отошли из Славянска в Донецк из-за отсутствия в украинских военных должного количества сил для блокирования путей к отступлению.
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