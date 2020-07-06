"Реализации не было": Кривонос заявил, что давал координаты выхода колонны российского террориста Гиркина

6 июля, 2020, 08:23

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что силы АТО могли остановить колонны террористов, которые выходили из Славянска и Краматорска в Донецк 5 июля 2014 года

Об этом он рассказал в интервью проекту Донбас.Реалии .

"Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь с 4 на 5 (июля - ред.). Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было ", - сказал Кривонос.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировки, захватившие Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.