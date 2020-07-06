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Espreso.tvОбщество"Ошибки в работе авиакомпаний": в МИД объяснили задержание украинцев в аэропорту Афин

"Ошибки в работе авиакомпаний": в МИД объяснили задержание украинцев в аэропорту Афин


фото: reuters
Задержание украинцев в аэропорту Афин произошло из-за ошибки в работе авиакомпаний Ryanair и Wizz Air

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина .

Енин отметил, что инцидент произошел из-за некоторые ошибки в работе двух авиакомпаний, а поэтому обеспечение питанием и транспортировки домой задержанных граждан будет осуществлено за счет авиалиний.

По его словам, сегодня МИД проинформирует все авиалинии, которые работают в Украине, о необходимости тщательно соблюдать правила.

  • Напомним, в Афины из Киева прилетели 17 граждан Украины на рейсах Ryanair и Wizz Air. После чего в аэропорту они были задержаны из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.
  • Граждане Украины, которые в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

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