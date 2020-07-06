"Цель - дискредитировать руководство НБУ", - Смолий о давлении на Нацбанк и коррупционных скандалах

6 июля, 2020, 16:37

По словам экс-главы НБУ Якова Смолия, целью коррупционных скандалов вокруг регулятора было дискредитировать его руководство, снять его и сменить на управляемое

Об этом Яков Смолий сказал в интервью lb.ua отвечая на вопрос о цели давления на НБУ и коррупционных скандалах.

"Цель, я думаю, дискредитировать руководство Национального банка. Снять его, сменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг ПриватБанка, есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", - сказал Смелый.

По словам Смолия, в митингах под Нацбанком участвовали также работники Никопольского завода ферросплавов (совладельцем которого является Игорь Коломойский, - ред.) Завод, как имущественный поручитель, не погасил часть кредита рефинансирования, а работники требовали в ПриватБанке, чтобы и ту часть вернули, хотя юридического договора между банком и заводом не было.

"Видимо, просто хотели митингами повлиять на ПриватБанк, чтобы тот вернул средства завода", - отметил Смолий.

Смолий отметил, что давление началось с осени (прошлого года, - ред.) С сфабрикованных, по его мнению, коррупционных скандалов, когда двух человек арестовали за попытку получить взятку.

"Тогда же начались и митинги. Месяц барабанили здесь (под зданием НБУ, - ред.) под стенами. Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала "1+1" приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?" - рассказал Смолий.

Он отметил, что участниками митингов были преимущественно молодые люди, которые круглосуточно жили в палатках, перекрыли въезд-выезд, создавая неудобства для жителей коттеджного городка. При этом, по словам экс-главы Нацбанка, требование протестующих была одно: увольнение Смолия.

Он также отметил, что давление оказывалось преимущественно на него и на Екатерину Рожкову (тогда - первый заместитель председателя НБУ). Со временем добрались и Чурия (тогда - заместитель председателя НБУ).

При этом, на вопрос, совпадала ли позиция президента Зеленского с интересами Игоря Коломойского, Смолий не дал утвердительного ответа.

"Я не могу это связывать. Прямых каких-то таких высказываний в поддержку Коломойского не было, поэтому доказательств этому нет", - сказал он.

На вопрос, обращался ли он в правоохранительные органы, Смолий ответил, что имел разговор с Аваковым, а у его дома дежурила полиция, чтобы не возникло острого конфликта. Президент, по его словам, также об этом знал.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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