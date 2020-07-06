"Антимонопольное" дело против табачных производителей нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, - эксперт

6 июля, 2020, 19:35

Об этом сообщил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин, пишет "РБК-Украина".

Он напомнил, что еще в 2011 г. Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тэдис").

- Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешение на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую продажу без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованна, она абсурдна - уверен Валерий Воротин.

Эксперт отметил, что, накладывая штраф, Антимонопольный комитет нарушил требования ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Эта статья требует дать компаниям-производителям табачных изделий перед наложением штрафа представить свою позицию и аргументацию - этого чиновники АМКУ не сделали.

- По ст. 255 Соглашения, Украина признала важность надлежащего правового процесса по делам о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции прозрачно и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены - уверен Валерий Воротин.

Показательно, что проблемы с рассмотрением данного штрафа признают даже те, кто помогали его инициировать.

- Во время расследования "картельного" дела были допущены нарушения, которые могут привести к отмене решения. Об этом было известно главе АМКУ, другим государственным уполномоченным, - заявила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельского.