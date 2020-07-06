Пригрозили поступить как с Грузией: в Госдуме РФ прокомментировали предостережение о возможном нападении россиян на Херсонщине
6 июля, 2020, 13:06
В России считают, что Украину ждет "провал", если она решится на военную конфронтацию
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает "Интерфакс ".
По его словам, РФ не готовится к захвату любых территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".
"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду российско-грузинскую войну.
- Вблизи границы с Украиной РФ создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории нашего государства.
- Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможной атаки.
- Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.
- Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил , что Россия видит своей конечной целью контроль над всей северной частью Черного моря
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