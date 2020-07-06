 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПригрозили поступить как с Грузией: в Госдуме РФ прокомментировали предостережение о возможном нападении россиян на Херсонщине

Пригрозили поступить как с Грузией: в Госдуме РФ прокомментировали предостережение о возможном нападении россиян на Херсонщине


фото: duma.tv
В России считают, что Украину ждет "провал", если она решится на военную конфронтацию

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает "Интерфакс ".

По его словам, РФ не готовится к захвату любых территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".

"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду российско-грузинскую войну.

  • Вблизи границы с Украиной РФ создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории нашего государства.
  • Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможной атаки.
  • Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.
  • Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил , что Россия видит своей конечной целью контроль над всей северной частью Черного моря
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать