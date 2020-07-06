Пригрозили поступить как с Грузией: в Госдуме РФ прокомментировали предостережение о возможном нападении россиян на Херсонщине

6 июля, 2020, 13:06

В России считают, что Украину ждет "провал", если она решится на военную конфронтацию

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает "Интерфакс ".

По его словам, РФ не готовится к захвату любых территорий, но "нормализация отношений с Владимиром Зеленским так и не происходит".

"Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду российско-грузинскую войну.