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Espreso.tvОбществоПод Киевом легковушка вылетела с трассы и перевернулась: пострадали три человека

Под Киевом легковушка вылетела с трассы и перевернулась: пострадали три человека

Водитель Hyundai не справился с управлением и машина перевернулась

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Бориспольском шоссе, в направлении Киева, водитель автомобиля Hyundai Grandeur не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и два пассажира.

По предварительным данным и словам очевидцев, водитель и пассажиры находились в состоянии наркотического опьянения или "под действием каких-то препаратов".

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