Под Киевом легковушка вылетела с трассы и перевернулась: пострадали три человека

6 июля, 2020, 08:48

Водитель Hyundai не справился с управлением и машина перевернулась

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На Бориспольском шоссе, в направлении Киева, водитель автомобиля Hyundai Grandeur не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и два пассажира.

По предварительным данным и словам очевидцев, водитель и пассажиры находились в состоянии наркотического опьянения или "под действием каких-то препаратов".