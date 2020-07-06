Под Киевом легковушка вылетела с трассы и перевернулась: пострадали три человека
6 июля, 2020, 08:48
Водитель Hyundai не справился с управлением и машина перевернулась
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
На Бориспольском шоссе, в направлении Киева, водитель автомобиля Hyundai Grandeur не справился с управлением и слетел с дороги.
В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и два пассажира.
По предварительным данным и словам очевидцев, водитель и пассажиры находились в состоянии наркотического опьянения или "под действием каких-то препаратов".
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