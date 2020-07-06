Песков заявил, что "не располагает информацией" о шагах для вхождения ОРДЛО в состав России

6 июля, 2020, 14:32

В Кремле заявили, что нет данных о каких-либо шагах в сторону сближения ОРДЛО с Российской Федерацией

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-то информации на этот счет у меня нет", - сказал он.

Вместе с тем, Песков заявил, что продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь Путина.