Песков заявил, что "не располагает информацией" о шагах для вхождения ОРДЛО в состав России
6 июля, 2020, 14:32
В Кремле заявили, что нет данных о каких-либо шагах в сторону сближения ОРДЛО с Российской Федерацией
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
"Что касается каких-то шагов, де-факто шагов в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-то информации на этот счет у меня нет", - сказал он.
Вместе с тем, Песков заявил, что продвижения урегулирования ситуации на Донбассе нет.
"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь Путина.
- "Экс-премьер-министр" ДНР "Александр Бородай высказал мнение, что оккупированные боевиками на Донбассе территории вскоре войдут в состав России.
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