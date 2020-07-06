Пашинскому вручили обвинительный акт

6 июля, 2020, 15:09

Народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, вручили обвинительный акт

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook .

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом деле Химикуса. 3 июля мне вручен фейковый и фальшивый обвинительный акт", - сообщил Пашинский.

Напомним, ГПУ возобновила следствие по делу о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, которое в 2017 году прокуроры закрыли за отсутствием состава преступления, квалифицировав действия Пашинского как самооборону. После смены власти защита Химикуса обратилась в ГПУ для повторного расследования инцидента, аргументировав это изменением политической ситуации в стране.

Печерский райсуд Киева арестовал экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года, позже продолжив содержания под стражей

18 декабря 2019 адвокаты добились изменения меры пресечения на домашний арест.

25 февраля НАБУ провело обыск в доме депутата в рамках дела о бронированных автомобилях "Варта".

28 апреля Государственное бюро расследований завершило следствие по делу экс-нардепа Сергея Пашинского.

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