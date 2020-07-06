Партия Медведчука потратила 60 млн грн из госбюджета на телерекламу в первом квартале, - КИУ

6 июля, 2020, 11:46

Партия Оппозиционная платформа - За жизнь потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по ТВ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчет политической партии о финансах за I квартал 2020 (январь-март).

Вего на деятельность политической силы было потрачено 63 млн гривен. 60 млн гривен из них направили на осуществление пропагандистской деятельности.

Большую часть средств получил телеканал 112-Украины (23 млн гривен).

16 млн гривен перечислили ООО "Телерадиокомпания" Новые коммуникации "" в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов. За эти же услуги 19 млн гривен получили Новости 24.