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Espreso.tvОбществоПартия Медведчука потратила 60 млн грн из госбюджета на телерекламу в первом квартале, - КИУ

Партия Медведчука потратила 60 млн грн из госбюджета на телерекламу в первом квартале, - КИУ

Партия Оппозиционная платформа - За жизнь потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по ТВ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на отчет политической партии о финансах за I квартал 2020 (январь-март).

Вего на деятельность политической силы было потрачено 63 млн гривен. 60 млн гривен из них направили на осуществление пропагандистской деятельности.

Большую часть средств получил телеканал 112-Украины (23 млн гривен).

16 млн гривен перечислили ООО "Телерадиокомпания" Новые коммуникации "" в качестве оплаты за услуги по размещению в эфире рекламных видеоматериалов. За эти же услуги 19 млн гривен получили Новости 24.

"Украинская налогоплательщики фактически оплатили рекламу партии на ряде телеканалов. На практике это означает расходование бюджетных средств на ветер. Ведь вместо того, чтобы тратить средства на развитие партии, ОПЗЖ тратит бюджетные средства на самопиар", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что такие действия не нарушают действующее законодательство, однако противоречат самой идее государственного финансирования партий.

 

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