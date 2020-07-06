Определилась дата боя Ломаченко - Лопес

6 июля, 2020, 11:47

В сентябре 2020-го Василий Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает официальный instagram WBC.

"В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Девин Хейни проведет добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Этот турнир в легком дивизионе наверняка станет потрясающей развлечением для всего мира ", - говорится в заявлении организации.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

1 июля сообщалось, что Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.