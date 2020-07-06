Оккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия, но потеряли 4 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Такое же вооружение оккупанты задействовали и на подступах к Широкино. Недалеко от населенного пункта Павлополь агрессор применял 82-мм минометы и пулеметы, а у Новотроицкого - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались у Хутору Свободный и обстреляли Объединенные силы из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов. Неподалеку Орехово россияне били из подствольных и автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные огнем из штатного вооружения по вражеским позициям подавили активность противника.
За сутки 5 июля потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Однако, по данным разведки, 5 июля бойцы ООС уничтожили двоих и ранили еще минимум двух захватчиков.
С начала суток 6 июля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" по позициям украинских защитников неподалеку Новгородского, а также на подступах к Зайцеву и Южному оккупанты стреляли из запрещенных Минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били рядом с хутором Вильный.
Со 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого.
Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
Огнем из разрешенного вооружения Объединенные силы подавили активность врага.
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