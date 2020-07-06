Огнем охвачены 3 миллиона га территории: в России пылает Сибирь
Об этом сообщает Bloomberg , отмечая, что первые возгорания в этом году были зафиксированы еще в марте.
По данным Европейской службы мониторинга атмосферы, в июне масса выбросов углерода за пожаров в Сибири составила 16,3 млн тонн. Это выше показателей 2019 и в девять раз больше, чем в 2018.
Российское отделение Greenpeace заявил, что пожары уже приобрели масштаб экологической катастрофы.
"Пожаров во много раз больше, чем было в начале июля в прошлые годы. Количество термоточок - температурных аномалий земной поверхности, фиксируются специальными спутниками - в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет ", - говорится в заявлении организации, распространенном 5 июля.
Экоактивисты констатируют, что, как и в прошлом году, российские власти не будет предпринимать никаких действий для тушения 90% пожаров, поскольку это требует огромных ресурсов, а большинство возгораний фиксируются в отдаленных от населенных пунктов районах. Но несмотря на то, что огонь в города и поселкам не приближается, россиянам, которые живут за тысячи километров от лесов в огне, снова придется вдыхать едкий дым.
"Учитывая распространение коронавируса, это особенно опасно для людей", - подчеркнули в Greenpeace.
В прошлом году в Greeenpeace подсчитали, что по спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь лесных пожаров на 6 августа составила 4,5 млн га (5 августа горело 4300000 га). По данным активистов, пожара 2019 стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.
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