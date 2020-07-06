Никаких оснований говорить о том, что закон об украинском языке ограничивает языки меньшинств нет, - Княжицкий

6 июля, 2020, 22:22

7 июля Конституционный суд рассмотрит Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

7 июля Конституционный суд рассмотрит закон о языке по запросу 51 одного нардепа, среди которых Вилкул, Новинский, Королевская и другие.

"Я действительно выстоял на трибуне с этим законом достаточно долго, но надо отметить, что есть много соавторов этого закона. Я благодарен им", - сказал Княжицкий.

Политик отметил, что представление в Конституционный суд сделали еще летом 2019 года.

Василий Зима сообщил, что в поддержку закона под КС соберутся активисты, как в 2012 году во время принятия языкового закона Кивалова-Колисниченко.

На вопрос ведущего можно ли прогнозировать вердикт судей, Княжицкий отметил:

"Конечно, прогнозировать сложно. Никаких оснований говорить о том, что законопроект об украинском языке как-то ограничивает русский язык или другие языки нельзя, потому что это сам законопроект об украинском языке. И в большинстве стран законопроекты так и называются: "о польском языке как государственном " или "о русском языке как государственном".

Нардеп подчеркнул, что в законе о языке есть норма, которая обязывала Кабмин в шестимесячный срок разработать законопроект о языках меньшинств, но правительство до сих пор не разработал такого проекта закона.

"Очевидно, что эти депутаты, которые подавали жалобу, выступают против Украины как независимого государства, потому что язык - это основа любого государства и должны быть нормы для воплощения этого законопроектау в жизнь".

Политик отметил, что надеется на честное решение суда и ожидает поддержки неравнодушных граждан во время слушаний.

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