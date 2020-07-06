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Espreso.tvОбществоНСЖУ просит представителя ОБСЕ проанализировать законопроект "О медиа"

НСЖУ просит представителя ОБСЕ проанализировать законопроект "О медиа"


фото: voa
Национальный союз журналистов обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой проанализировать доработанный законопроект "О медиа" на соблюдение обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который, по мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине", - написал Томиленко.

В НСЖУ отмечают, что основательный юридический анализ первого варианта законопроекту "О медиа", который был презентован Офисом представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова в Украине.

В то же время в обращении отмечается, что доработанный законопроект все равно содержит положения, критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

"Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированы интересы граждан", - отмечает председатель НСЖУ, добавив, что действующий проект закона "это о санкциях и контроль, а не об защиту медиа или журналистов ".

  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вынести на рассмотрение сессии обновленную редакцию законопроекта "О медиа".

 

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