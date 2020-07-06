НСЖУ просит представителя ОБСЕ проанализировать законопроект "О медиа"
Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
"Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект, который, по мнению НСЖУ и многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в Украине", - написал Томиленко.
В НСЖУ отмечают, что основательный юридический анализ первого варианта законопроекту "О медиа", который был презентован Офисом представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова в Украине.
В то же время в обращении отмечается, что доработанный законопроект все равно содержит положения, критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.
"Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированы интересы граждан", - отмечает председатель НСЖУ, добавив, что действующий проект закона "это о санкциях и контроль, а не об защиту медиа или журналистов ".
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вынести на рассмотрение сессии обновленную редакцию законопроекта "О медиа".
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